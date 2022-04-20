Владивосток, 20 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. ФАС раскрыла картель на 9,1 млрд рублей между двумя компаниями на торгах по строительству и содержанию автомобильных дорог в Хабаровском крае и Приморье.

Сговор

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«Антимонопольная служба установила картельный сговор между ООО «Стройдорсервис» и ООО «Хабаровскдорснаб». В результате реализации антиконкурентного соглашения организации заключили государственные контракты на сумму 9 143 151 806 рублей», — написала «Российская газета».

Фирмам грозят оборотные штрафы до 15% от годовой выручки. Также антимонопольщики намерены передать материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Ограничение конкуренции».

Отмечается, что торги проходили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о картеле на рынке горюче-смазочных материалов в Тамбовской области.