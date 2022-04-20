Якутск, 20 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Первый стык третьей нитки газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах 84» сварили 20 апреля. На запуске проекта присутствовал глава Якутии Айсен Николаев. О начале стройки он написал в своём телеграм-канале, назвав её знаковым событием.

Газопровод

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«Старт строительства нового газопровода – это результат многолетней работы с федеральными органами власти. Из федерального бюджета на реализацию выделено 2,8 млрд. руб. Ещё по 1,3 млрд рублей будет оплачено республиканским бюджетом и компанией «Сахатранснефтегаз», — отметил глава Якутии.

Закончить возведение ветки газопровода намерены в 2024 году. Ожидается, что её ввод в эксплуатацию сделает более безопасным снабжение газом центральных и заречных районов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 2,8 млрд Якутия сэкономит благодаря тому, что «Газпром» будет осуществлять за свой счёт прокладку газопроводов в муниципалитетах вдоль «Силы Сибири». На догазификацию Якутии направят 1,8 млрд рублей до 2025 года.