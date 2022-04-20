Сеул, , 10:53 — REGNUM Учебные заведения Южной Кореи вернутся к привычному режиму работы в начале мая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявления министра образования Ю Ын Хе.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно поэтапному плану, представленному 20 апреля, до конца текущего месяца школьники будут должны проходить еженедельное самотестирование на вирус.

В случае, если в классе подтверждён случай заражения коронавирусом, учащиеся этого класса, у которых проявились симптомы респираторного заболевания, а также страдающие хроническими болезнями, должны пройти трёхкратное тестирование в течение семи дней.

С 1 мая обязательное тестирование будет отменено.

Также будет разрешена коллективная учебная деятельность в классах для практических занятий, проведение небольших массовых мероприятий.

Все занятия будут проходить в очном режиме.