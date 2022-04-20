Москва, 20 апреля 2022, 10:52 — REGNUM В настоящее время все базовые связи в мировой экономике или повреждены, или приостановлены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.
«То, что Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,2%, вполне оправданно, — сказал Станкевич. — Более того, вполне возможно, что это не последняя корректировка в сторону понижения. Ожидалось, что в 2022 году продолжится и ускорится восстановительный рост после прохождения пика пандемии в экономически развитой части мира».
Но, как пояснил политолог, по поднимающейся мировой экономике ударила ситуация на Украине, а в Китае грянул «шанхайский ковидный рецидив».
«И проблема не только в санкционных ограничениях, – уточнил Станкевич. – Все базовые связи в мировой экономике – в финансовых операциях, производстве, технологических цепочках и торговле – в той или иной мере приостановлены или повреждены. Сохранение такой ситуации в течение ещё нескольких месяцев неизбежно придавит годовой рост мировой экономики ниже 3%. А затягивание столь острого геополитического конфликта до конца 2022 года чревато рецессией».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Всемирный банк еще не раз ухудшит свои прогнозы о будущем глобальной экономики в 2022 году.
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