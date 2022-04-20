Москва, , 10:52 — REGNUM В настоящее время все базовые связи в мировой экономике или повреждены, или приостановлены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

Всемирный банк Minsvyaz.ru

«То, что Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,2%, вполне оправданно, — сказал Станкевич. — Более того, вполне возможно, что это не последняя корректировка в сторону понижения. Ожидалось, что в 2022 году продолжится и ускорится восстановительный рост после прохождения пика пандемии в экономически развитой части мира».

Но, как пояснил политолог, по поднимающейся мировой экономике ударила ситуация на Украине, а в Китае грянул «шанхайский ковидный рецидив».

«И проблема не только в санкционных ограничениях, – уточнил Станкевич. – Все базовые связи в мировой экономике – в финансовых операциях, производстве, технологических цепочках и торговле – в той или иной мере приостановлены или повреждены. Сохранение такой ситуации в течение ещё нескольких месяцев неизбежно придавит годовой рост мировой экономики ниже 3%. А затягивание столь острого геополитического конфликта до конца 2022 года чревато рецессией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Всемирный банк еще не раз ухудшит свои прогнозы о будущем глобальной экономики в 2022 году.

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