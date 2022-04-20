Рыбинск, Ярославская область, 20 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области шесть человек выдвинули свои кандидатуры на выборы мэра города. Об этом сообщает портал «Рыбинские Известия» со ссылкой на Волжскую территориальную избирательную комиссию.

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Рыбинск — единственный город области, где сохранены прямые выборы мэра. Срок подачи документов от кандидатов заканчивается 21 апреля.

Исполняющий обязанности главы города Дмитрий Рудаков идёт как самовыдвиженец. Остальные выдвинуты политическими партиями. Заместитель главного врача «Клинической больницы РЖД» в Ярославле Игорь Милорадов выдвинут партией «Коммунисты России». Олега Леонтьева, депутата муниципального совета Рыбинска, выдвинула КПРФ.

Депутат муниципального совета Судоверфского сельского поселения Александр Бокарев идёт от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!». Юриста Александра Белова выдвинула ЛДПР, а инженера АО «Ярославль-Резинотехника» Константина Тукеева — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Сами выборы должны состояться 22 мая 2022 года. Досрочные выборы были объявлены после ухода в отставку Дениса Добрякова.