Лондон, , 10:47 — REGNUM Российские и белорусские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне. Об этом 20 апреля пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного теннисного чиновника.

Теннис Arthouseadler.ru

По информации источника, решение о недопуске российских и белорусских спортсменов принято в связи с ситуацией на Украине. Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля.

На Уимблдоне должны были выступить Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и другие игроки.

Напомним, 1 марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии в организации. WTA и ATP допустили спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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