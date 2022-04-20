Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Американский режиссёр Зак Снайдер сообщил о начале съёмок нового фильма под названием «Мятежная луна». Он написал пост на эту тему в своём аккаунте в Twitter.

Джимон Хонсу Скриншот публикации Зака Снайдера в Twitter

«День первый «Мятежной Луны». Началось», — подписал публикацию Снайдер. Вместе с этим он опубликовал первый кадр со съёмок — на нём изображён Джимон Хонсу в образе одного из героев фильма.

ИА REGNUM напоминает, что производством «Мятежной луны» занимается стриминговый сервис Netflix. Действие фильма происходит в будущем — в центре сюжета мирная колония на окраине вселенной, которой угрожает тиран по имени Балисариус. Главные роли в картине исполнят София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер и Джена Мэлоун.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сыграют в драме об известном спортивном бренде