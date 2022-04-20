Кострома, , 10:48 — REGNUM На улице Никитской в Костроме загорелся пассажирский автобус ПАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание автобуса ПАЗ в Костроме Лидия Высотская / ЧП Кострома

По словам очевидцев, огонь заметили в 9 утра, когда транспортное средство двигалось к остановке. В салоне «запахло горелой пластмассой», все пассажиры успели покинуть салон.

Для того чтобы минимизировать риски, в районе оживлённой улицы перекрыли движение. В настоящее время пожарные продолжают тушить огонь, причина возгорания пока не ясна. Отметим, что подобные ситуации в Костроме происходят регулярно. Большая часть автобусов, выходящего на линии, эксплуатируется до предельного уровня в 5-7 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация: транспортную реформу в Костроме проведут до 2031 года