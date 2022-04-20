Москва, , 10:43 — REGNUM В ночь на 20 апреля авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила 73 военных объекта киевских боевиков. Об этом 20 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины», — сказал он.

Помимо того, Конашенков утончил, что в числе таковых были поражены: четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. При этом он добавил, что также были уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б».

«Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053-м объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них уничтожены: 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии», — отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Как сообщало, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ВС России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили высокоточными ракетными ударами в районах Нововоронцовка и Кислевки до 40 киевских боевиков и семь единиц военной техники.