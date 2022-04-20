Барнаул, , 10:43 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 20 апреля 2022 года за сутки выявлено 137 новых носителя (на два меньше, чем сутками ранее). Число тестирований возросло с 4187 до 6196 (на 2009 больше, чем сутками ранее).

Коронавирус Yanao.ru ©

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ упало до минимума: 31 737 (+5 за сутки) и 215 287 (+126 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 110 (-6 за сутки). Из них 42 подключены к аппаратам ИВЛ (-3 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 158 человек, семеро из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 404 жителя края (-33 за сутки).

Кроме этого, 50 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+5 за сутки).

Заболеваемость среди детей немного выросла: всего на Алтае выявлен уже 40 427 зараженных коронавирусом (+26 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 265 321 265 184 человека, выздоровели 253 735 человек (+110 за сутки).