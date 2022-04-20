Брянск, 20 апреля 2022, 10:48 — REGNUM В Брянской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 142 человека, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.
С начала пандемии в Брянской области лаборатории провели 1 775 323 исследования на коронавирус. Выявлено 160 519 носителей инфекции. Выздоровели 155 762 человека. От осложнений при COVID-19 скончались 3 933 пациента.
За истекшие сутки в ковид-госпитали направили 19 жителей.