Брянск, 20 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 142 человека, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

С начала пандемии в Брянской области лаборатории провели 1 775 323 исследования на коронавирус. Выявлено 160 519 носителей инфекции. Выздоровели 155 762 человека. От осложнений при COVID-19 скончались 3 933 пациента.

За истекшие сутки в ковид-госпитали направили 19 жителей.