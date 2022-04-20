Москва, 20 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Российское оружие превосходит западные аналоги своей простотой, прочностью и ценой, заявил военный эксперт, генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал.

ИА «Оружие России» На учениях 102-ой российской базы в Армении

«Факт в том, что наши войска привыкли к российским системам вооружения. Они намного дешевле, чем эквивалентный вариант из западного мира. Российское оружие гораздо надежнее и не выходит из строя в последнюю минуту», — сказал он РИА Новости.

Он также добавил, что западное оружие является слишком сложным и часто подводит индийских военных, и «Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий».