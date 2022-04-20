Москва, 20 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Падение среднего размера потребительского кредита, зафиксированное в РФ в марте 2022 года, связано как с повышением ключевой ставки Банка России, так и с более строгой политикой самих кредитных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

401(K) 2012 Кредит

«Падение среднего размера кредита в марте вполне закономерно – была резко повышена ключевая ставка ЦБ, и кредиты, особенно большие, стало тяжелее получить, – сказал Ковригин. — Выплаты по взятому в марте кредиту в среднем стали значительно больше – повысился процент. Кроме того, в условиях нестабильности кредитные аппетиты жителей РФ всегда уменьшаются».

Экономист также отметил, что в марте скоринговые системы банков стали строже относиться к одобрению кредита.

«Отсюда падение среднего размера кредита, — сказал Ковригин. — К лету средний размер потребкредита должен постепенно восстанавливаться – ключевая ставка начала уменьшаться, соответственно, и проценты становятся чуть меньше. Потенциальные заёмщики привыкают к новой реальности и постепенно восстанавливают спрос на кредиты. Однако этот процесс не будет быстрым и растянется минимум на год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова заявила, что пока ситуация в российской экономике не восстановится, а ставки по кредитам не снизятся, не приходится ждать существенного роста спроса на потребительские кредиты.