Нили, Афганистан, , 10:41 — REGNUM Внезапно прошедшие 19 апреля проливные дожди в афганской провинции Дайкунди вызвали наводнения в местности Кису уезда Китти, что привело к большому ущербу для местных жителей.

Последствия наводнения в Рузе Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Али Гаухар Шуджаи, глава совета кишлака Шору Кису, заявил, что до сих пор нет точных данных о размере ущерба из-за стихии и перекрытых дорог.

Согласно первоначальным сообщениям, были уничтожены сотни гектаров сельскохозяйственных угодий, десятки километров дорог, сотни плодоносных деревьев и саженцев, погибло несколько голов домашнего скота.

Метеорологическое бюро ранее предупреждало о возможных дождях и наводнениях.