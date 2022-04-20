Уфа, 20 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Порядок проведения референдумов намерены изменить в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что в апреле депутаты госсобрания намерены рассмотреть в первом чтении проект закона, направленный на совершенствование законодательства о референдумах.

Отмечается, что предлагаемые изменения будут способствовать более полной реализации прав граждан на участие в референдумах.

«Так, законопроектом предлагается установить новый порядок участия в республиканском референдуме тех граждан, которые в день голосования будут в отъезде. Избирателю не придется идти за открепительным удостоверением по месту регистрации – он сможет проголосовать там, где будет находиться в день референдума», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константин Толкачев.

Спикер регионального парламента также пояснил, что по этому принципу выстроена система «Мобильный избиратель».

«Еще одно предлагаемое нововведение в законе о референдуме Республики Башкортостан – возможность подачи через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о голосовании по месту нахождения. Цифровые ресурсы позволяют экономить время, вовлекают в процесс принятия решений более широкий круг избирателей и обеспечивают быструю и безошибочную обработку большого массива данных», — пояснил он.

Проектом закона также устанавливается, что референдумы по решению избирательных комиссий можно будет проводить в течение нескольких дней, но не более трех.

Законопроект одобрен комитетом госсобрания по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации.