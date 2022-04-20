Бухарест, , 10:39 — REGNUM Официальный Бухарест обратился к президенту США Джозефу Байдену с просьбой активизировать работы по расширению боевой группы Североатлантического альянса на территории Румынии. Об этом 20 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в ходе консультаций с Байденом в режиме видеосвязи президент Румынии Клаус Йоханнис призвал своего американского коллегу «положительно решить» вопрос об укреплении восточных границ НАТО.

«Альянсу необходимо сосредоточить свои силы именно на румынской земле, — отметил, в частности, он. — Бухарест, в свою очередь, готов создать для этого режим максимального благоприятствования».

При этом реакции администрации Белого дома на указанное предложение не последовало.

Напомним, в настоящее время на румынских военных базах находятся около 2 тыс. американских военных. Ранее Йоханнис заявил о готовности Румынии разместить у себя до 5 тыс. солдат и офицеров Пентагона.