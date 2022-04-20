Ульяновск, , 10:39 — REGNUM В Ульяновске задержали двух подростков, которых подозревают в краже в киберспортивном клубе. Об этом сообщает управление Росгвардии по Ульяновской области.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, подозреваемых задержали через несколько дней после происшествия. Управлением установлено, что двое молодых людей в подсобном помещении киберспортивного клуба украли чехлы для сотовых телефонов, ущерб оценивается в 8 тыс. рублей. Правонарушение зафиксировано камерами видеонаблюдения.

«Когда через несколько дней подозреваемые как ни в чем не бывало вернулись в клуб, их узнал сотрудник заведения, который и нажал кнопку тревожной сигнализации», – говорится в сообщении.

Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицией задержали двух подростков: 16-летнего жителя и его 15-летнего друга. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновской области украли детали трансформаторной подстанции: злоумышленники её разобрали ради последующей сдачи на цветмет.

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