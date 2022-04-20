Ульяновск, 20 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Ульяновске задержали двух подростков, которых подозревают в краже в киберспортивном клубе. Об этом сообщает управление Росгвардии по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По данным ведомства, подозреваемых задержали через несколько дней после происшествия. Управлением установлено, что двое молодых людей в подсобном помещении киберспортивного клуба украли чехлы для сотовых телефонов, ущерб оценивается в 8 тыс. рублей. Правонарушение зафиксировано камерами видеонаблюдения.

«Когда через несколько дней подозреваемые как ни в чем не бывало вернулись в клуб, их узнал сотрудник заведения, который и нажал кнопку тревожной сигнализации», – говорится в сообщении.

Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицией задержали двух подростков: 16-летнего жителя и его 15-летнего друга. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновской области украли детали трансформаторной подстанции: злоумышленники её разобрали ради последующей сдачи на цветмет.

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