Саратов, , 11:39 — REGNUM В Саратове огласили приговор суда двум подросткам по обвинению в подготовке массовому убийству в школе. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в сентябре 2018 года 13-летний подросток в связи с переездом его семьи в Саратов был зачислен в учебное учреждение, где познакомился с 14-летним одноклассником. Подростки конфликтовали с другими учащимися, младший из них стал испытывать вражду и злобу по отношению к одноклассникам. Юноша решил расправиться с ними, обсуждая с приятелем план вооруженного нападения. 24 февраля 2020 года подростки прибыли в бомбоубежище, чтобы забрать обрез охотничьего ружья, но были задержаны правоохранителями.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для признания 17 и 16-летнего юношей виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.1 — ст.105 ч.2 п.п. «а», «е», «ж» УК РФ (приготовление к убийству, то есть приискание лицом орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления и иное умышленное создание условий для умышленного причинения смерти двум и более лицам, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), говорится в сообщении СУ СКР по Саратовской области.

Суд приговорил каждого из них к трем годам лишения свободы условно.