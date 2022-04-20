Владивосток, 20 апреля 2022, 10:37 — REGNUM Во Владивостоке вечером 19 апреля в центре города 18-летний парень в районе дома №116 на улице Светланской совершил ДТП с участим пяти автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе.

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Авария во Владивостоке
Авария во Владивостоке
УМВД по Приморью

Установлено, что молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомашиной Toyota Mark II, двигался со стороны улицы Луговая. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на припаркованные Honda Fit, Mitsubishi Pajero, Toyota Premio, Nissan Teana.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в ночь на 20 апреля произошло смертельное ДТП на трассе Кувандык – Новосимбирка.