Владивосток, , 10:37 — REGNUM Во Владивостоке вечером 19 апреля в центре города 18-летний парень в районе дома №116 на улице Светланской совершил ДТП с участим пяти автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе.

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Авария во Владивостоке УМВД по Приморью

Установлено, что молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомашиной Toyota Mark II, двигался со стороны улицы Луговая. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на припаркованные Honda Fit, Mitsubishi Pajero, Toyota Premio, Nissan Teana.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в ночь на 20 апреля произошло смертельное ДТП на трассе Кувандык – Новосимбирка.