Кишинёв, , 10:37 — REGNUM Молдавия имеет технические возможности приобретать природный газ на европейском рынке, но дешевле, чем в России купить не получится. О этом, как предаёт 20 апреля телеканал Accent TV, сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на встрече с местными властями Чимишлийского района.

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«Большая проблема в том, что цены (в Европе, прим. — ИА REGNUM) очень высокие. Сейчас они немного падают, но в любом случае они намного выше, чем цена, включенная в тариф», — сказала глава молдавского правительства.

Она выразила надежду, что после 1 мая «Газпром» продолжит поставлять газ в Молдавию, даже, если Кишинёв не выполнит своё обязательство представить график погашения задолженности.

Напомним, по контракту между Газпромом и «Молдовагаз», молдавская сторона обязалась провести до 1 мая аудит многолетнего долга перед российской стороной и представить график его погашения. По расчётам Газпрома, Молдавия должна выплатить более $700 млн. В Кишинёве не согласны, но не могут найти аудитора, так как все отказываются из-за антироссийских санкций.