Благовещенск, 20 апреля 2022, 10:51 — REGNUM Амурская область продолжает зависеть от иностранной рабочей силы в сфере строительства. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Павел Матюхин, сообщило АСН24.
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Вице-премьер рассказал, что пока на областных стройках продолжают работать мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии. Власти региона ожидают, что этот список пополнят китайские рабочие и параллельно ведут работу по созданию квалифицированных региональных кадров для этой отрасли. Он обратился к школьникам и студентам с просьбой обратить внимание на сферу строительства при выборе профессии.
«Существенно возросло количество строящихся социальных объектов, ремонты, дорожное строительство — по всем направлениям у нас стройка выросла многократно. Мы не сидим на месте и не думаем, что мы сможем завтра и послезавтра привлекать иностранцев. Мы работаем над тем, чтобы у нас сегодня и сейчас создавался и воспитывался потенциал, который примет эту эстафету», — сказал Павел Матюхин.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области нет необходимости в привлечении мигрантов к трудовой деятельности, заявлял в январе глава региона Василий Орлов. По его словам, мигрантов не берут на работу в Приамурье уже три года.