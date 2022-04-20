ВС РФ уничтожили 40 военных ВСУ и семь единиц военной техники – МО России
Москва, 20 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили высокоточными ракетными ударами в районах Нововоронцовка и Кислевка до 40 киевских боевиков и семь единиц военной техники. Об этом 20 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.
Как отметил официальный представитель Минобороны РФ, спецоперация Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины продолжается.
«В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Кислевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-начальник Объдинённого штатба вооружённых сил Грузии времён перезидентства Михаила Саакашвили генерал Гиги Каландадзе инструктирует украинских военных.