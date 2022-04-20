Курган, , 10:34 — REGNUM В Курганской области на автомобильной дороге федерального значения Р-254 «Иртыш» стартовали работы по капитальному ремонту с расширением до четырех полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ремонт дорог Sevastopol.gov.ru

В Мишкинском районе в связи с ремонтом на участках 151 км – 166 км и 180 км– 190 км вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения с 20 апреля 2022 года по 20 ноября 2023 года.

Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, отмечают в пресс-службе дорожного ведомства.