Москва, , 10:44 — REGNUM Британская нефтегазовая компания Shell приступила к выводу своих работников из России, в том числе тех, кто трудился на совместном с Газпромом предприятии. Об этом сообщает 20 апреля Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Shell EDDIE

Агентство отмечает, что компания отзывает персонал, реализуя свои планы по выходу из инвестиционной деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Собеседники издания рассказали, что в прошедшие выходные Shell уволила десятки сотрудников, которые работали на нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Им предоставят работу в других проектах.

Ранее агентство сообщало о по меньшей мере двух долгосрочных контрактах Shell и Газпрома. Доля годовых поставок Газпрома ключевым иностранным клиентам, приходящаяся на эти проекты, составляет 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Shell объявила, что покидает все совместные с Россией проекты, в том числе «Северный поток — 2» и «Сахалин-2». Позднее, 8 марта, в компании заявили, что намерены поэтапно отказываться от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.

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