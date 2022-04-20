Воронеж, 20 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Воронежский арбитражный управляющий заочно арестован судом по обвинению в растрате и объявлен в розыск. Как сообщает «Коммерсант-Черноземье», 19 апреля судья Ленинского районного суда Воронежа вынесла постановление об изменении меры пресечения в отношении арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева, который обвиняется в растрате. До этого он был отпущен под залог, однако после того, как он не явился на судебное заседание, обвинение ходатайствовало о его аресте. Судья постановила его заочно арестовать, его объявили в розыск.

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«Телефоны выключены, на сообщения он не отвечает», — приводит издание слова адвоката арбитражного управляющего. Производство по уголовному делу приостановлено на время розыска.

Вышегородцев обвиняется в присвоении или растрате в ходе активов при банкротстве госпредприятия «Военторг №769». Уголовное дело было возбуждено в 2017 году. По делу проходит ещё один обвиняемый, которы занимал должности директора компаний, участвовавших в процедуре замещения активов «Военторга №769». Сам Вышегородцев в СМИ ранее заявлял о своей полной невиновности.