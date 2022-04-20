Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Вице-премьер, министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги, находящийся с визитом в США, встретился 18 апреля с исполнительным директором Всемирного банка, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает Chosun Biz.

Кристалина Георгиева Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили ситуацию на Украине и меры противодействия глобальным угрозам, включая пандемию коронавируса.

Представитель Всемирного банка отметила увеличение рисков, связанных с последствиями ситуации на Украине, а также акцентировала внимание на том, что они окажут незначительное влияние на Южную Корею, учитывая прочную экономическую базу страны.

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19 апреля Хон Нам Ги принял участие в онлайн встрече Коалиции министров финансов по борьбе с изменением климата, а также встретился с министром финансов Индии Нирмалой Ситараман, с которой обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.

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