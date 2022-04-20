Ярославль, , 10:32 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля вынес приговор по делу о мошенничестве мужчинам, которые обманом продавали пенсионерам фильтры для очистки водопроводной воды. Об этом сообщает прокуратура области.

Кировский районный суд

Приговор услышали 4 местных жителя в возрасте от 36 до 62 лет.

«В суде установлено, что в 2017–2019 годах мошенники, представляясь «инженерами, занимающимися проверкой качества воды», проникали в квартиры граждан «для проведения исследований». Они погружали в банку с водопроводной водой специальный прибор, в результате воздействия которого в воде выпадал осадок в виде хлопьев. Затем злоумышленники убеждали пенсионеров в необходимости установки систем фильтрации воды, стоимостью от 17 000 до 40 000 рублей, не прошедших сертификацию на территории Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре.

Всего следствие установило 20 потерпевших, которым был причинён ущерб на сумму свыше 750 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимые частично возместили ущерб.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3,5 лет условно с испытательными сроками от 3,5 до 4,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и прокурора о возмещении причиненного вреда.