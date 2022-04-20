Москва, , 10:31 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, на ​86-м году жизни скончался президент Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Михаил Серафимович Мейер. Об этом сообщил директор института Алексей Маслов.

Страны Африки

Маслов уточнил, что Мейер в последнее время болел.

«Мейер был основателем одной из ведущих отечественных школ тюркологии, специалист по османской истории и сумел сохранить в России востоковедческую школу», — отметил Маслов.

Справка:

Мейер Михаил Серафимович родился 30 августа 1936 года в Москве.

Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.

Выпускник Института восточных языков при МГУ имени М. В. Ломоносова (1960).

В 1965 г. блестяще защитил в МГУ кандидатскую диссертацию, а в 1990 г. докторскую диссертацию по истории Османской империи в XVIII в.

В 1991 г. ему было присвоено ученое звание профессора МГУ.

С 1963 г. по настоящее время М. С. Мейер работал в Институте стран Азии и Африки МГУ, в 1994–2012гг. — директор ИСАА МГУ.

В 2008–2010 гг. — президент Российского общества востоковедов.

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