Ушёл из жизни президент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер
Москва, 20 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Сегодня, 20 апреля, на 86-м году жизни скончался президент Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Михаил Серафимович Мейер. Об этом сообщил директор института Алексей Маслов.
Маслов уточнил, что Мейер в последнее время болел.
«Мейер был основателем одной из ведущих отечественных школ тюркологии, специалист по османской истории и сумел сохранить в России востоковедческую школу», — отметил Маслов.
Справка:
Мейер Михаил Серафимович родился 30 августа 1936 года в Москве.
Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.
Выпускник Института восточных языков при МГУ имени М. В. Ломоносова (1960).
В 1965 г. блестяще защитил в МГУ кандидатскую диссертацию, а в 1990 г. докторскую диссертацию по истории Османской империи в XVIII в.
В 1991 г. ему было присвоено ученое звание профессора МГУ.
С 1963 г. по настоящее время М. С. Мейер работал в Институте стран Азии и Африки МГУ, в 1994–2012гг. — директор ИСАА МГУ.
В 2008–2010 гг. — президент Российского общества востоковедов.
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