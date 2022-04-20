Томск, 20 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал постановление о начале пожароопасного сезона с 20 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

(сс) skeeze Лесной пожар

По его словам, жители региона уже могут чувствовать дымку от лесных пожаров в Красноярском крае, Хакасии и Новосибирской области.

«Лесные пожары в этом году пришли в Сибирь раньше срока из-за мягкой и не очень снежной зимы», — отметил он.

Местным жителям в связи с этим напомнили о запрете на проведение пожароопасных работ в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при штормовом предупреждении. Сжигать прошлогоднюю траву и листву можно только в специальных местах вдали от леса.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в 2022 году были увеличены и составляют до 5 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. — для должностных лиц, и до 1 млн рублей — для юрлиц.