Минеральные Воды, Ставропольский край, 20 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае продолжаются работы по установлению причин массового отравления жителей села Марьины Колодцы в Минераловодском округе. Между тем, по данным главы районной администрации Вячеслава Сергиенко, прирост новых пациентов с признаками кишечной инфекции прекратился. Эту новость он назвал обнадеживающей, о чем сообщил утром 20 апреля на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

«Хочу поделиться с вами первой обнадёживающей новостью! Прироста по заболевшим и госпитализированным на 07:00 на 20 апреля 2022 года нет. Как и предполагалось, вторник нам дал ясную картину по правильности принятых мер», — написал Сергиенко.

Всего в участковую больницу села Марьины Колодцы с жалобами, указывающими на признаки кишечной инфекции, обратились 118 человек. Большинство из них дети — 78 человек. Госпитализированы восемь человек, из них — семеро детей. Двоих детей пришлось перевести для дальнейшего лечения в детскую инфекционную больницу города Ставрополя.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о том, что власти приняли решение до выяснения причин заражения людей закрыть в селе детский сад и школу. Начата иммунизация населения от гепатита А. Привито 214 человек, в том числе 47 детей. Планировалось также прекратить подачу воды.

«Делается это для скорейшей локализации проблемы. Будет применено гиперхлорирование, очистка трубопроводов и другие мероприятия», — сообщил Сергиенко.