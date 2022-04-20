Москва, 20 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Ресурсный потенциал программы «Дальневосточный гектар» огромный, наиболее востребованными видами землепользования является строительство домов под индивидуальное жилищное строительство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Duma.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Ресурсный потенциал огромный — 225 млн га на Дальнем Востоке, третья часть площади федерального округа и 1 млн га в Арктике. 102 тыс. человек заключили 79 тыс. договоров, часть договоров коллективные, взяв в общей сложности 70 тыс. га на Дальнем Востоке. В Арктической зоне заключено 2,2 тыс. договоров, заявок больше», — привел данные Чекунков.

Наиболее востребованными видами использования земель стали ИЖС — 42% граждан, сельское хозяйство — 35%, предпринимательство — 10% и отдых и рекреация — 7%, отметил министр.

По его словам, для жилищного строительство выбрано более 30 тыс. га.

Читайте также:Нургалиева заявила о «Дальневосточных гектарах» для переселенцев с Донбасса