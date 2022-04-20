Коркино, Челябинская область, 20 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Коркинском районе Челябинской области на территории промышленного объекта погиб рабочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По предварительным данным, он проводил сварочные работы и в этот момент упал. Травмы оказались смертельными.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка. Как ообщало ИА REGNUM, за последний год на разных объектах погибли уже несколько рабочих.