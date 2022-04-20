Луганск, , 10:27 — REGNUM Киевский режим продолжает вывозить с территории Луганской Народной Республики (ЛНР) командование ВСУ и чиновников, которые замешаны в преступных схемах киевских боевиков. Об этом 20 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Вертолет Tricia123

Как отметил официальный представитель НМ ЛНР, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства республики, киевский режим продолжает вывозить командование украинских вооруженных формирований из зоны боевых действий.

«Так, понимая неизбежность наступления войск НМ ЛНР на населенный пункт Золотое, вертолётом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины», — уточнил Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в ходе военных действий на территории республики за прошедшие сутки киевские боевики потеряли убитыми 165 человек личного состава.