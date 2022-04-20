Брюссель, 20 апреля 2022, 10:26 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом на Украину, сообщает Le Parisien.
В украинскую столицу 20 апреля прибыл председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Шарль Мишель заявил, что находится «в сердце свободной и демократической Европы».
Как сообщало ИА REGNUM, США и Евросоюз достигли широкого консенсуса в отношении необходимости усиления давления на Москву, в частности, путем принятия новых санкций.
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