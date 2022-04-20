Иркутск, 20 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Сегодня, 20 апреля, в Иркутск прибыли участники автопробега, организованного Федерацией независимых профсоюзов России, «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». Как сообщает пресс-служба областного правительства, у мемориала «Вечный огонь» их встретили представители Правительства региона, мэрии города, профсоюзные и общественные организации.

Правительство Забайкалья Концерт «Zа Мир — без нацизма» пройдет в Чите

«Для нас огромная честь приветствовать вас на сибирской земле, в столице нашего региона, на святом для всех жителей Приангарья месте – у мемориала «Вечный огонь». Мы всегда были сильны единством нашего духа, нашего народа. И сейчас, как никогда, нужно это демонстрировать. Акция «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» несет хорошую идею – нужно обратить внимание на проблему нацизма, который сегодня поднял голову в Европе, проявление которого мы видим сейчас на Украине.

Я сам несколько дней назад вернулся из Ростова, мы сопровождали нашу гуманитарную помощь, которую собрали жители Иркутской области, за что хотел бы сказать огромное спасибо. Никто не остался безучастным, все откликнулись», — отметил заместитель губернатора Иркутской области Иван Колпаков.

«Я хочу поблагодарить всех жителей Иркутской области, всех профсоюзных активистов, которые сегодня собрались здесь, чтобы поддержать идею, с которой мы проводим автопробег. Мы считаем, что необходимо поддержать наши вооруженные силы, нашего Президента, необходима жесткая борьба с радикальным национализмом, с нацизмом, который овладел сознанием братской нам Украины. Мы не сомневаемся в том, что мы победим», — сказал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

К приморским автомобилистам присоединились профсоюзы из других регионов. В акции ФНПР участвуют все федеральные округа страны, а также народные республики ЛНР и ДНР. Цель автопробега – поддержка действий России на Украине в борьбе с нацистами, консолидация общества для эффективного решения экономических и социальных проблем.

«Наш город всегда был и остается надежным тылом страны. В летописи много героических страниц, когда иркутяне вставали на защиту своей Родины, ковали Победу в тылу. Подвиги и труд иркутян высоко оценены. Два года назад столице Приангарья присвоен высокий статус «Город трудовой доблести».

К людям труда в нашем городе всегда относились с особым уважением. И мы не могли не поддержать эту акцию, организованную Федерацией независимых профсоюзов. Сегодня важно всеми возможными способами высказывать консолидированную позицию, показывать единение, сплоченность нашего народа», — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

От Иркутской области автопробег поддержали более ста автомобилей. Пять экипажей направились по маршруту с участниками акции из других регионов. Это представители профсоюзных объединений Иркутской области во главе с председателем Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» Александром Коротких.

«Иркутская область с гордостью присоединилась к автопробегу. Мы считаем, что это наш долг. Таким образом, мы демонстрируем наше единство и поддержку нашем лидеру Президенту России», — подчеркнул председатель Иркутского Профобъединения Александр Коротких.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийский автопробег «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» стартовал 12 апреля 2022 года в День космонавтики во Владивостоке. Его организовала самая крупная профсоюзная организация страны – Федерация Независимых Профсоюзов России, объединяющая большинство крупных российских профессиональных союзов. По численности членов ФНПР является самым крупным профсоюзным объединением России (около 20 млн человек). В рамках мероприятия профактивисты преодолеют путь в 9985 км. Завершится автопробег 9 мая в Волгограде.

Иркутяне завершат свою часть автопробега в Новосибирске, на территории Иркутской области торжественные мероприятия, приуроченные к автопробегу, состоятся в городах Иркутске, Тулуне, Нижнеудинске.

Напомним, 15 апреля жители соседнего Забайкальского края приняли участие в масштабном всероссийском мероприятии – тематическом музыкальном телемарафоне «Zа Мир — без нацизма».

Читайте также: Телемарафон в поддержку российских военных прошел в Забайкалье