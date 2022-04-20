Донецк, 20 апреля 2022, 10:25 — REGNUM В результате обстрелов освобожденной от киевского режима территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских боевиков 14 человек получили ранения. Об этом 20 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.