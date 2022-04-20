Донецк, 20 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В результате обстрелов освобожденной от киевского режима территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских боевиков 14 человек получили ранения. Об этом 20 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За минувшие сутки, с 09:00 19 апреля до 09:00 20 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 14 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины)», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.