Лос-Анджелес, США, 20 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Студии Amazon Studios и Skydance Sports работают над спортивной драмой о становлении бренда Nike. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Gage Skidmore Бен Аффлек

Бен Аффлек спродюсирует и снимет картину, напишет к ней сценарий, а также исполнит роль соучредителя Nike Фила Найта. Главным актёром выступит Мэтт Дэймон — он также поможет в написании сценария.

Добавим, что фильм расскажет о том, как бывший исполнительный директор Nike Сонни Ваккаро (Мэтт Деймон) и соучредитель Фил Найт добивались контракта со звездой мирового баскетбола Майклом Джорданом. Впоследствии эта сделка превратила Nike в компанию-гиганта по производству спортивной обуви.