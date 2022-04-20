Москва, , 10:24 — REGNUM В России для начинающих инвесторов наилучший вариант – это депозит в банке, а все остальное – очень большой риск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что почти 50% жителей РФ никогда не покупали ценных бумаг и не собираются этого делать.

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«Текущая ситуация не очень «жалует» инвесторов в акции России, — сказал Головченко. — Поэтому, как мне кажется, сейчас стоит держаться подальше от них, если вы не очень сильный профи. А вот облигации – это как раз не самая плохая идея. Они хотя бы дают фиксированный доход. Но их тоже надо брать с умом и только самые надёжные. Я бы в российские бумаги сейчас вообще вкладывал средства с большой осторожностью. Если есть свободные деньги, на данный момент самый лучший вариант – это покупка акций в странах с развитыми экономиками, например акций Китая».

Поэтому, как полагает эксперт, для начинающих инвесторов в РФ сейчас самый лучший вариант – это депозит в банке.

«Все остальное – очень большой риск», — подчеркнул Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что жители РФ не спешат покупать ценные бумаги, так как не имеют лишних денег, стратегии и финансовой грамотности.

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