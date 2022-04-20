* запрещённая в России организация

Кабул, 20 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Capost.media Террорист

«Техрик-е Талибан Пакистан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид опроверг заявление Исламабада о том, что боевики «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

«Мы никому не позволим использовать афганскую территорию против другой страны», — заявил Муджахид.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что 47 мирных жителей погибли в результате недавних пакистанских авиаударов в восточном Афганистане.

Исламабад в свою очередь заявил, что в провинциях Хост и Кунар были нанесены авиаудары по боевикам «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и местные источники говорят, что жертвами стали местные жители и перемещённые лица из пакистанского региона Вазиристан.

Ранее, в ответе на атаки Пакистана, Муджахид сказал, что афганские силы «способны защищать» свою территорию, и выразил надежду, что проблемы с Пакистаном будут решены дипломатическим путём. По его словам, проблемы в приграничных районах должны решаться путём взаимодействия, а не посредством авиаударов.

Около двух месяцев назад бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, три группировки пакистанской оппозиции стали проникать в Пакистан с афганской территории и совершать террористические акты. С аналогичными заявлениями выступили гражданские чиновники и силовые структуры Пакистана.

15 апреля пакистанская служба безопасности заявила, что 11 пакистанских военнослужащих были убиты в результате нападения боевиков «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Северном Вазиристане.

Днём позже Пакистан нанёс ответные авиаудары по Хосту и Кунару. После авиаударов пакистанский посол был вызван в МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в различных афганских городах прошли демонстрации.