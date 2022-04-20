Брянск, 20 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Двух граждан одной из стран ближнего зарубежья задержали с сильнодействующим наркотиком на территории Фокинского района Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

https://32.мвд. рф/ Изъятые наркотики

Оперативники остановили двух прибывших из Москвы молодых людей. При личном досмотре у 23-х и 25-летнего иностранцев изъяты 59 свёртков в порошкообразным веществом. Дальнейшая экспертиза подтвердила, что в них находился сильнодействующий наркотик общим весом 102 грамма.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые взяты под стражу.