Томск, 20 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Осужденный за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство мэр Томска Иван Кляйн отчитался о своих доходах за 2021 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tomsk.gov.ru Мэр Томска Иван Кляйн

Согласно декларации, в прошлом году он заработал 116,3 млн рублей, что на 8 млн больше, чем в 2020 гожу. В собственности у него находятся три земельных участка, гараж, а также нежилое помещение.

Доходы супруги мэра составили 140,1 млн рублей (в 2020 году — 77,7 млн рублей). Ей принадлежат участок земли и две квартиры площадью в 188 и 138 кв. метров.

По данным издания VTomske, основная часть доходов Ивана Кляйна связана с отчислениями от акций и процентов по вкладам. Он является акционером компании «Томское пиво», которую возглавлял до осени 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года мэр был осуждён на два года колонии общего режима и оштрафован на 200 тыс. рублей. Накануне, 19 апреля стало известно о переводе его из СИЗО под домашний арест.

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