Златоуст, Челябинская область, , 10:21 — REGNUM В Златоусте Челябинской области житель посёлка Новотагилка взял в аренду электроинструмент и продал его. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

С заявлением в полицию обратился бизнесмен, который и сдал этот инструмент. Размер ущерба составил 78 тыс. рублей. Под подозрение попал ранее не судимый молодой человек. Вырученные деньги он уже успел потратить.

В отношении подозреваемого завели дело о мошенничестве. Ему грозит пять лет заключения.