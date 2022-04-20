Москва, , 10:20 — REGNUM Одна из причин того, что почти три четверти жителей РФ опасаются инвестировать в ценные бумаги, заключается в том, что у людей нет ни финансовой стратегии, ни лишних денег, ни финансовой грамотности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующие итоги опроса, проведенного банком «Хоум Кредит».

Рынок ценных бумаг pictavio

«Три четверти жителей РФ опасаются инвестировать в ценные бумаги. Отчасти из-за того, что у них нет долгосрочных финансовых стратегий, связанных с обучением детей и пенсионными накоплениями, «лишних» денег и необходимой финансовой грамотности, — сказал Ордов. — Инвестиции в фондовый рынок должны быть основаны на соответствующей финансовой культуре и рациональном поведении. Многие не задумываются сегодня о послезавтрашнем дне, кто-то уже обжёгся на финансовых спекуляциях и не хочет повторения подобного опыта».

При этом Ордов отметил, что фондовый рынок в современном финансовом мире приобретает ключевое значение, став мерилом успеха отдельных компаний, индикатором перспективных отраслей, способом формирования и приращения долгосрочных сбережений, финансовым резервом внутренних инвестиций, и этот список можно продолжать.

«В последние десятилетия стало абсолютно очевидно, что доход людей, знакомых с фондовым рынком и игнорирующих его, существенно различается не в пользу последних, — сказал Ордов. — Современная жизнь неотделима от финансов, поэтому не стоит бросаться в финансовый омут с головой, но финансовое планирование невозможно без использования инструментов фондового рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что подавляющее большинство инвесторов в РФ заняли выжидательную позицию.