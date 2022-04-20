Омск, , 10:17 — REGNUM В Омске двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в изнасиловании прохожей. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в прокуратуре Омской области.

Суд Https://pixabay.com

Прокурор Кировского административного округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 36-летнего местного жителя и 32-летнего жителя села Щербаки Саргатского района. Они обвиняются в изнасиловании и иных действиях сексуального характера.

Установлено, что в июле 2021 года утром на улице Перелета в Кировском административном округе Омска мужчины изнасиловали 32-летнюю женщину и совершили в отношении неё развратные действия сексуального характера. По имеющейся информации, омичка возвращалась домой из кафе.

Несмотря на имеющиеся доказательства, обвиняемые в ходе следствия вину не признали. Они заявили, что всё происходило по обоюдному согласию.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке суд вынес приговор в отношении трёх жителей Забайкалья. Они признаны виновными в групповом изнасиловании.

Читайте также: На Камчатке за групповое изнасилование осудили жителей Забайкалья