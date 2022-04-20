Уфа, , 10:21 — REGNUM Уголовное дело возбудили в башкирском городе Кумертау после гибели двух человек в результате отравления угарным газом. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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Сообщается, что 19 апреля 2022 года в г. Кумертау на втором этаже в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома были найдены тела 33-летнего мужчины и его 30-летней супруги с признаками отравления угарным газом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Расследование дела продолжается.