Воронеж, 20 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Масштабный курортный комплекс планирует возвести инвестор в Рамонском районе Воронежской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Проект главе региона представили 19 апреля.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежский лес

Проект предусматривает строительство нескольких бассейнов, аквапарка, зоны для курортного лечения, возможности для рыбалки. Разместить комплекс предлагают на особо охраняемой природной территории «Кривоборье». Одновременно отдыхать на курорте смогут 1,3 тысячи человек. Реализовать проект планируется к 2025 году. Стоимость проекта оценивается в 8 млрд рублей.

«Картинка впечатляет, но надо, чтобы и в реальности всё выглядело так же. Во-первых, если проект состоится, важно, чтобы были соблюдены все нормативы застройки — с бережным отношением к природе. Во-вторых, в ближайшие годы число тех, кто предпочтет местный качественный курорт зарубежному будет расти», — написал Гусев.

Отметим, по данным на конец 2021 года, в среднем турпоток в Воронежскую область оценивался в 1,5 млн человек в год.